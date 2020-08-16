Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıda 2 polis öldü
Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde 2 polis silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
16.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:29
Afganistan'ın Gazne vilayetinde 2 polis silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı saldırganın, Gazne'nin merkezinde polislere ateş açtığını söyledi.
Cumazadah, 2 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA