Son dakika haberi: Afganistan'da roketli ve bombalı saldırıda 3 sivil öldü
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Son dakika haberi: Afganistan'da roketli ve bombalı saldırıda 3 sivil öldü

Son dakika haberi: Afganistan'da roketli ve bombalı saldırıda 3 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Gazne İl Şura Başkan Yardımcısı Amanullah Kamurani, basına yaptığı açıklamada, Gazne kent merkezindeki Kulah Sebz bölgesinde roketli ve bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kamurani, 18 sivilin de yaralandığını belirtti.

Kamurani, roketli saldırının Taliban tarafından yapıldığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan yabancı güçlerin Afganistan'dan mayıs başından beri çekilmesiyle Taliban saldırılarını arttırdı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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