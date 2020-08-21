Son dakika haberi... Afganistan'da patlamada 5 sivil öldü Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abır, basına yaptığı açıklamada, Gor'un Badgah köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Abır, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sözcü, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA