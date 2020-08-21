Son dakika haberi... Afganistan'da patlamada 5 sivil öldü
Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.
21.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:55
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abır, basına yaptığı açıklamada, Gor'un Badgah köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Abır, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Sözcü, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA