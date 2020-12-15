Son dakika haberi: Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
15.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:26
Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhibbi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhibbi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mikroreyan 4 bölgesinde Vali Yardımcısı Muhibbi'nin makam aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda Muhibbi ile sekreterinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, iki korumanın da yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat