Son dakika haberi | Afganistan'da havan saldırısı: 1 ölü, 11 yaralı
17.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:00
Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesinde düzenlenen havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesinde düzenlenen havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.
Herat Emniyet yetkilileri, Kuhsan ilçesinde bilinmeyen bir yerden atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat