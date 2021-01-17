Son dakika haberi | Afganistan'da havan saldırısı: 1 ölü, 11 yaralı

Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesinde düzenlenen havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesinde düzenlenen havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Herat Emniyet yetkilileri, Kuhsan ilçesinde bilinmeyen bir yerden atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat