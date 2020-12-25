Son dakika haberi... Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü
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Son dakika haberi... Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü

25.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:06
Son dakika haberi... Afganistan'da hava saldırısında 19 Taliban üyesi öldürüldü

Son dakika haberler... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlene hava saldırısında 19 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlene hava saldırısında 19 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin Çarbulak ve Şolgere ilçelerinde Taliban sığınaklarına yönelik hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Rezai, saldırıda 19 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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