Son dakika haberi... Afganistan'da emniyet aracına bombalı saldırı: 3 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Müdürü Abdul Rauf Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Hufiyan kavşağına yerleştirilen bombanın, Pervan Ulusal Emniyet güçlerine ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 emniyet görevlisiyle araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pervan Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Kasım Sengin, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat