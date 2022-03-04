Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

AA, Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Haberler

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