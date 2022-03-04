Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
AA, Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel