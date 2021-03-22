Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi

22.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:12
Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Kişk Rubatsangi ilçesinin Çihil Dohtar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Katali, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan hükümeti, son zamanlarda düzenlenen saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban ise saldırın kendileri tarafından yapılmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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