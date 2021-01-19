Son dakika haberi: Afganistan'da bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı
19.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:40
Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı.
Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Vali Şirzad, saldırıda aralarında sivillerin bulunduğu 10 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat