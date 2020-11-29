Son dakika haberi: Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 23 ölü
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Son dakika haberi: Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

29.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:11
Son dakika haberi: Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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