Son dakika haberi! Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
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Son dakika haberi! Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

18.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:08
Son dakika haberi! Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın Gor vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gor vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gor Emniyet Müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivilin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildiren Aryen, saldırıyı "cinayet" olarak niteledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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