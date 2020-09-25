Son dakika haberi... Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
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Son dakika haberi... Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

25.09.2020 07:05 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:08
Son dakika haberi... Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait MD-530 tipi helikopterin Baglan vilayetinde düştüğünü açıkladı.

Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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