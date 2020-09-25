Son dakika haberi... Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
25.09.2020 07:05 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:08
Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait MD-530 tipi helikopterin Baglan vilayetinde düştüğünü açıkladı.
Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat