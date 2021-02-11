Son dakika haberi... Afganistan'da 31 Taliban üyesi öldürüldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarbulak ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 31 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarbulak ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 31 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin, militanların Çarbulak ilçesinin Ak Tepe bölgesindeki kamplarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda 31 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ölenler arasında Taliban yetkililerinin de bulunduğu kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan Taliban militanlarının da saldırıları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat