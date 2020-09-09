Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı 10 ölü
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Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı 10 ölü

Son dakika gündem haberi: Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı 10 ölüAfganistan, (DHA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna, bugün erken saatlerde başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi.

09.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:11

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı 10 ölü

Afganistan, (DHA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna, bugün erken saatlerde başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saleh, videolu mesaj yayınlayarak konvoyuna saldırı yapıldığını, güvenlik görevlilerinin yaralandığını doğruladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, Amrullah Salih'in konvoyunu hedef alan Kabil patlamasında 10 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını doğruladı. Saleh'in ofisinden yapılan açıklamada 'Hedef Salih'in konvoyuydu, ancak Salih saldırıdan sağ kurtuldu, bazı personel ve korumalar yaralandı' ifadeleri kullanıldı.

OĞLU YANINDAYDI

Saleh'in Halkla İlişkiler Müdürü Rezwan Murad, Salih'in konvoyunda korumalar da dahil olmak üzere 3 kişinin yaralandığını, ölenlerin ve diğer 13 yaralının çevrede bulunan kişiler olduğunu belirtti. Salih'in oğlu Ebad Saleh, patlama sırasında konvoyda babasıyla birlikte olduğunu belirterek Sizi temin ederim ki o iyi ve herkes iyi, bizden henüz şehit yok dedi.

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Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı 10 ölü

Kaynak: DHA

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