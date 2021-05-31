Son dakika haberi... Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencileri, robotik yarışmasında "Rookie Game Changer" ödülünü kazandı
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Son dakika haberi... Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencileri, robotik yarışmasında "Rookie Game Changer" ödülünü kazandı

Son dakika haberi... Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencileri, robotik yarışmasında 'Rookie Game Changer' ödülünü kazandı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinin "Al Khwarizmi" takımı robotik yarışmasında "Rookie Game Changer" ödülüne layık görüldü.

Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinin "Al Khwarizmi" takımı robotik yarışmasında "Rookie Game Changer" ödülüne layık görüldü.

Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Şeref Koç, AA muhabirine verdiği demeçte, okulda kodlama ve tasarım alanında kurslar açılarak öğrencilerin bilgi altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Türkiye'den Jetsons Robotics mentorunun da desteğiyle "FIRST Robotic Competition" yarışmasına başvurulduğunu ifade eden Koç, 5 mentor ve 20 öğrenciyle yola çıkan ekibin FIRST'in gönderdiği ekipmanla hazırlıklara başladığını belirtti.

Koç, Al Khwarizmi takımının, 16 Mayıs'ta yapılan Orta Asya, Afrika ve Avrupa çevrim içi ödül töreninde yarışmada başarı elde ettikleri için "Rookie Game Changer" ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.

Çalışmadaki katkılarından dolayı Türk Maarif Vakfı yetkilileri, okul idaresi ve Jetsons Robotics'e teşekkür eden Koç, tüm mentor ve öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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