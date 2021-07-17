Son dakika haberi: Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler yeniden başladı
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Son dakika haberi: Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler yeniden başladı

Son dakika haberi: Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Afganistan'da devam eden şiddetin sona erdirilmesi amacıyla hükümet ile Taliban arasında geçtiğimiz yıl başlayıp kısa kısa süre sonra çıkmaza giren müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı.

Afganistan'da devam eden şiddetin sona erdirilmesi amacıyla hükümet ile Taliban arasında geçtiğimiz yıl başlayıp kısa kısa süre sonra çıkmaza giren müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi şiddeti daha da tırmandırdı. Afgan hükümetinin üst düzey bir heyet ve Taliban temsilcileri, Afganistan'da çatışmaların giderek arttığı dönemde müzakereler için yeniden Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah müzakerelerin açılışında yaptığı konuşmada, "Umudumuz, Allah'ın izniyle bu toplantının barış ve istikrar için olumlu sonuçlar getirmesi ve halkımızın on yıllardır çektiği acılara son vermesidir. Afganlar zor günler yaşıyor. Savaş şiddetle sürüyor ve asıl kurbanlar kendi halkımız. Hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. Doha'ya gelmeden önce Afganistan'daki önemli siyasi isimlerle bir araya geldiklerini ifade eden Abdullah, "Mesajımız tekti: Bu çatışmaya askeri bir çözüm yok. Tüm çabalar, savaşı sona erdirmek ve gelecek için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşıya varmaya odaklanmalı" diye konuştu.

"Afgan halkının anlamsız şiddet dalgalarının kurbanı olduğunu hepimiz biliyoruz"

Barışa ulaşmak için iki tarafın da bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini dile getiren Abdullah, bölgesel ve uluslararası ortamların Afganistan'da barış için elverişli olduğuna inandıklarını kaydetti. Abdullah, "Afgan halkının anlamsız şiddet dalgalarının kurbanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Savaşmayla çözüme olan inanç ve şiddetle kazanma ısrarı hiçbir sonuç vermeyecektir. Afganistan'ın hala yeniden yapılanmaya, bölgesi ve dünya ile iyi ilişkilere ihtiyacı var" dedi.

"Afganistan'a, bölgeye istikrar ve refah getirmek için bir fırsat var" diyen Abdullah, bunun değerlendirilmesi gerektiğiniz vurguladı.

"Dökülen kan Afgan kanıdır"

Abdullah, "Barış görüşmeleri halkımızın istek ve umutlarını dikkate almalı ve olumlu bir sonuca varmalıdır" diye konuştu. "Kenardaki sorunları görmezden gelelim ve meselenin özü hakkında konuşalım ki görüşmeler hızlandırılsın" diyen Abdullah, "Dökülen kan Afgan kanıdır. Bunu ne telafi edebiliyoruz ne de sorumluluktan kurtulabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Taliban sözcüsü Muhamad Naeem ise görüşmelerden önce, "Diyalog, görüşmeler ve müzakereler için hazırız ve önceliğimiz sorunları diyalog yoluyla çözmektir. Karşı taraf, sorunları sona erdirmek için gerçek ve samimi bir iradeye sahip olmalıdır" diye konuştu.

Afganistan'daki barış süreci

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakereler, Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı. Önemli bir ilerleme kaydedilemeyen müzakereler, bu yıl iyice çıkmaza girmişti. İki taraf aylardır Doha'da bulunurken, Taliban'ın ülkede ele geçirdiği bölgelerin giderek artması nedeniyle görüşmeler ivme kaybetmişti. - DOHA

Son dakika haberi: Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler yeniden başladı
Son dakika haberi: Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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