Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor
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Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Manavgat Gençlik Merkezi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki depo Depodaki yardımlar AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, AFAD Koordinasyon...

Manavgat Gençlik Merkezi

AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki depo

Depodaki yardımlar AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, AFAD Koordinasyon Merkezinde toplanıyor.

İlçede 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Türk halkı da büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

Yangında evleri, ahırları, otomobilleri yanan, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları telef olanlar için Türkiye'nin çeşitli illerinden yardımlar geldi.

Yardımlar Manavgat'taki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanıyor.

Buradaki ekipler ve gönüllüler tarafından AFAD'ın bilgi işlem sistemine kayıt edilen yardımlar, görevliler ve gönüllülerce tasnif edildikten sonra vatandaşlar ile hizmet gruplarına gönderiliyor.

Yardımlar arasında çoğunlukla hijyen ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri, içecekler yer alıyor.

Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor
Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor
Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor
Son dakika haberleri... AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımlar, yangında mağdur olanlara dağıtılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
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