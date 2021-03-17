AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın
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AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın

17.03.2021 05:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 05:59

AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın Depoda çıkan yangında alevler metrelerce yukarıya yükseldi Denizli'de devam eden AFAD İl Müdürlüğü yeni bina inşaatında çıkan yangında, alevler metrelerce yukarıya yükseldi.

AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın

Depoda çıkan yangında alevler metrelerce yukarıya yükseldi

DENİZLİ - Denizli'de devam eden AFAD İl Müdürlüğü yeni bina inşaatında çıkan yangında, alevler metrelerce yukarıya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre; Afet ve Acil Durum Denizli İl Müdürlüğünün Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Caddesinde devam eden yeni inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaatta kullanılan malzemelerin saklandığı depoda çıkan yangından yükselen alevler metrelerce yukarıya yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın
AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın
AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın
AFAD'ın yeni bina inşaatında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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