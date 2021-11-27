Son dakika haberi | AFAD: "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne...
Son dakika haberler... AFAD: "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır.
AFAD: "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet