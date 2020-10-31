Son dakika haberi: AFAD: "24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 vatandaşımız yaralandı"

Son dakika gündem haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 786 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 786 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 31 olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 3.999 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirilmiştir" denildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, jandarma, emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı