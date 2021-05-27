Son dakika haberi | Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı
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Son dakika haberi | Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı

Son dakika haberi | Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı elde etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 2 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bireysel kadınlar ve trio elemelerinde milli sporcular iki final hakkı kazandı.

Bireysel kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı, 21.800 puanla elemeleri birinci sırada tamamlayarak finale kaldı.

Trio kategorisinde ise Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin elemelerde 21.377 puanla yarın yapılacak finallerde yarışmaya hak kazandı.

Şampiyonada yarın TSİ 11.00'de bireysel erkekler ve çiftler elemeleri yapılacak. Milliler ardından TSİ 16.40'ta trio ve bireysel kadınlar finallerinde yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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