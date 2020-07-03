Son dakika haberi | ADÜ hastane duvarları sanatla buluşuyor
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Son dakika haberi | ADÜ hastane duvarları sanatla buluşuyor

Gelen son dakika haberine göre ADÜ hastane duvarları sanatla buluşuyor Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' düzenlendi.

03.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:38

ADÜ hastane duvarları sanatla buluşuyor

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 50 sanatçının bağışladığı 100 eser hastane koridorlarını süsleyecek.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği öncülüğünde, Aydın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ve Başhekimlik Planlama Birim Personeli Ebru Alptekin tarafından 'Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' açıldı. Hastanede çalışan doktor ve personelin de eser bağışladığı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ikinci katından açılan sergi 10 Temmuz'a kadar açık kalacak. Sergi sonrasında eserler hastane koridorlarına asılarak hasta ve doktorlara moral olması sağlanacak.

Başhekimlik Planlama Birim Personeli Ebru Alptekin pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çok fazla emek harcadıklarını belirterek, "Gecesini gündüzlerine katıp hastalar için çok uğraştılar. Onlara da bir moral olsun, hediye olsun istedik. Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ile böyle bir projeyi başlattı ve Türkiye'nin birçok yerinden 1,5 ay gibi kısa bir sürede 100 eser bağışlandı. Sanatçılarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Amacımız hastane duvarlarımızı sanatla buluşturmaktı. Hastalarımız ve doktorlarımız duvarlara baktıklarında ruhları açılsın, boş duvar görmektense renkli resimler görsün istedik" dedi.

Sanatçıların katılımın beklentilerinin üstünde olduğu kaydeden ADÜ Başhekim Yardımcısı Dr. Tolga Ünüvar, "İstediğimiz eser sayısının çok daha üstüne çıktık. Eserlerimiz bir süre başhekimlik koridorunda sergilendikten sonra hastanemiz duvarlarında asılacak. Hastalarımız ve doktorlarımız koridorda gezerken boş duvarlara değil, daha renkli güzel alanlara bakacaklar. Projemiz amacına ulaştı. Daha sonra biraz daha fazla eser kabul edersek hastanemizin başka binalarında da eserleri sergilemeyi düşünüyoruz" diye konuşarak resimlerin arasında hastanede çalışan doktorların da eserlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Hastane çalışanları sergilenen eserleri beğeni ile inceleyerek bağışçılara teşekkür ettiler.

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Son dakika haberi | ADÜ hastane duvarları sanatla buluşuyor

Kaynak: İHA

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