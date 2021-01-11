Adnan Oktar davasında karar bekleniyor
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Adnan Oktar davasında karar bekleniyor

11.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:46

Adnan Oktar davasında karar bekleniyor Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 236 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.

Adnan Oktar davasında karar bekleniyor

İSTANBUL - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 236 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek. Mahkeme heyetinin bugün görülen duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 236 sanığın yargılandığı dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. Mahkeme 29 Aralık 2020'de davaya ilişkin kararını 11 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de açıklamak üzere duruşmayı ertelediğini aktarmıştı.

Mütalaadan

Davaya ilişkin geçtiğimiz aylarda esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Adnan Oktar'ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 20 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı", 7 kişiye karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı", "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme", 15 kişiye karşı "örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi", 5 kişiye karşı "kişisel verilerin kaydedilmesi", 2 kişiye karşı "kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 12 kişiye karşı "cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 7 kişiye karşı "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi", 2 kişiye karşı "eziyet", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada dava dosyasında yer alan diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Adnan Oktar davasında karar bekleniyor
Adnan Oktar davasında karar bekleniyor
Adnan Oktar davasında karar bekleniyor
Adnan Oktar davasında karar bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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