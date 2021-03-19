Son dakika haberi | Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor

19.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:57
Son dakika haberi | Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde temeli 1954 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atılan, açılışı 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan şeker fabrikasının bahçesindeki müze kurumun geçmişine ışık tutuyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde temeli 1954 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atılan, açılışı 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan şeker fabrikasının bahçesindeki müze kurumun geçmişine ışık tutuyor.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik'in girişimleri sonucu "Geçmişten günümüze." sloganıyla tesisin bahçesindeki binada 2017'de açılan müzede fabrikanın kuruluş hikayesine ait materyaller ve kullanılan eşyalar yer alıyor.

Eserler arasında fabrikanın yapımında büyük katkıları olan Susurluk İl Daimi Komisyon Üyesi Rıfat Çıkrık'ın, dönemin Susurluk Belediye Başkanı Nuri Eroğlu ve Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı İsmail Ortaköylü ile Adnan Menderes'e yazdığı fabrika kurulması talebini içeren mektup ve Menderes'in "Teşekkür eder ve bilmukabele tebriklerimi sunarım. Davamız tahakkuk edecektir." yanıtını verdiği telgraf da bulunuyor.

Bayar'ın fabrikanın temelini atarken kullandığı mala, Menderes'in açılış kurdelesini kestiği makas ve gümüş tepsi ile bunlara ilişkin fotoğraflar, Adnan Menderes'in el yazısıyla kaleme aldığı satırlar ve imzasının yer aldığı anı defteri de sergileniyor.

Fabrikanın tarihsel sürecini gözler önüne seren malzemelerden pancar boşaltma, çuval dikim makinesi, inşaat ve açılışla ilgili fotoğraflar, mekanik atölyede kullanılan el aletleri, ölçü kontrol aletleri, şeker oranını test eden cihazlar, revirde kullanılan tıbbi cihazlar, hesap makineleri ve daktiloların yanı sıra kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği sinema makaraları, çalışanların Fransızca öğrenmek için kullandığı pikap ve piyano ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Hakan Çelik, AA muhabirine, onlarca yıllık geçmişe sahip fabrikanın anılarının yaşatılması gerektiğine inanarak müzeyi kurduklarını söyledi.

Eski değerlerin unutulmaması gerektiğini belirten Çelik, teknoloji geliştikçe müzedeki aletlerin yüzde 90'ının kullanım dışı kaldığını anlattı.

Sergilenen materyaller arasında kendisi için en değerlisinin anı defteri olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Defterimizde, merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in el yazısı ve imzasıyla yazdığı fabrikayla ilgili düşüncelerini ilettiği yazısı orijinal haliyle duruyor. Defterde dönemin bazı devlet büyüklerinin de el yazıları var. Hedefimiz, zamanında büyükleri burada çalışan kişilerden müzemize gelenlere, dedelerinin, babalarının ne şartlarda çalıştığını, hangi malzemeleri kullandığını ve o döneme ait hatıraları göstermekti. Buraya gelenlerin birçoğunun gözleri doluyor, çok duygulanıyorlar. Kapımız herkese açık. Herkesten gelip burayı gezmelerini, görmelerini istiyorum, davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:59:33. #1.14#
title