Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona doğru gelindi

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Aydın'da merhum başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan Adnan Menderes Demokrasi müzesi açılış için gün sayıyor.

Aydın'da merhum başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan Adnan Menderes Demokrasi müzesi açılış için gün sayıyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, merhum Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yapılıyor.

Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullanıldığı traktör yer alacak.

Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası yapılacak. Binanın giriş katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen, eşya, envanter ve materyaller sergilenecek.

Binanın son katında ise Menderes'in iktidarda olduğu dönemde yaptığı icraatlar ve yatırımlar maketlerle anlatılacak.

Müzenin bulunduğu alanda bir cami de yer alıyor. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluşturulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşların yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri stantlar da kurulacak.

Çine Çayı'nın kenarında ise ahşaptan yapılan 2 katlı restoranda yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Müzenin arkasında bulunan tarihi su değirmenin de kafeterya olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, rekreasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, "Şu anda içerisindeki dizayn devam ediyor. Onun da kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Açılış tarihi henüz belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılması arzu ediliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun