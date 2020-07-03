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Son dakika haberi: Adlıhan Dere'den Esen'e kira teşekkürü

Son dakika haberleri: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in meclis kararı ile pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerindeki kiracı konumundaki işletmelerden 3 ay kira alınmaması yönündeki karar için esnaf adına teşekkür etti.

Son dakika haberi: Adlıhan Dere'den Esen'e kira teşekkürü
03.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:57

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in meclis kararı ile pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerindeki kiracı konumundaki işletmelerden 3 ay kira alınmaması yönündeki karar için esnaf adına teşekkür etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESBO Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimini ziyarette bulundu. Başkan Esen, AESOB Başkanı Dere ve yönetimiyle sohbet ederek esnaf temsilcilerini dinledi. Belediyenin proje ve çalışmaları hakkında bilgi veren Esen, Konyaaltı Belediyesi'nin pandemi sürecinde esnafa ve yurttaşlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Semih Esen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin geçtiğimiz günlerde yaptıkları ziyarette esnafa yönelik taleplerini kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi.

3 aylık kira borcu silindi

Başkan Esen, "Ziyaretinizde esnaflardan gelen talebi de dile getirdiniz. Meclis gündemimize bu konuyu aldık. Belediye mülklerimizde kiracı olarak faaliyetlerini sürdüren, ancak pandemi sürecinde tamamen kapalı olan esnafımızın 3 aylık kira borçları silindi. Kısmen açık olan işletmelerin ise kira borçları faizsiz 3 ay ertelendi. Bu konuda tüm partiler ve meclis üyelerimiz memnuniyetlerini dile getirdi. Umarım kararımız esnafın dertlerine bir nebze olsun merhem olur. Esnafımıza hayırlı olsun. Birlikte esnafın kazançları arttıracak çalışmalarda bir arada olacağız" dedi.

Esnafın kazancını birlikte artıracağız

"Esnafın halini çok iyi anlıyorum" diye konuşmasını sürdüren Esen, şöyle konuştu:

"1988 yılında esnaflık yapmış biri olarak, sabah dükkan açıp akşam kapatmanın ve ertesi gün ödenecek borçların stresini yaşamış biri olarak esnafın durumunu anlayabiliyorum. O yüzden her zaman bizim gönlümüzde esnafın başkadır. Ailenin dostu küçük esnaftır. Büyük işletmelerde veresiye defteri yoktur. Ancak ekonomik durumunuz müsait değilse ancak mahallenizdeki esnaftan veresiye alışveriş yapabilirsiniz. Toplumda esnafın sadece ticari bir yönü değil, sosyal bir yönü de vardır. Sizlerin ve bizlerin hazırladığı projelerle esnafımızın kazancını arttıracak uygulamalar yapacağız" diye konuştu.

Pandemi sürecinde esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Temmuz ayı meclis toplantınızda esnafımıza yönelik çok güzel bir karar aldınız. Bu süreçte işletmeleri kapalı olan esnafımızdan 3 aylık kiraların alınmaması ve faaliyetlerini kısmen yürüten işletmeler için de 3 aylık faizsiz erteleme kararınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Adaylığınız sürecinde yaptığınız ziyarette, esnaflarımıza yönelik söylediğiniz bütün sözleri yerine getirdiniz. Size yakışan budur, sizi seviyoruz ve tüm esnafımız adına teşekkür ederiz" diye konuştu. AESOB Başkanı Dere, Başkan Semih Esen'e ziyaret anısına plaket hediye etti. Başkan Esen de ziyaret anısına Konyaaltı'nı anlatan özel bir şilt hediye etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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