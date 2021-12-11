Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeşilyurt, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Albay Yeşilyurt, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Yeşilyurt, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haberi: Adıyaman Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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