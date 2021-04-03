Son dakika haberi | Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi | Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İlçede polis ve jandarma ekipleri kontrollerini sürdürdü.

Kısıtlama kapsamında kent merkezinde polis ekipleri, kırsalda da jandarma uygulama yaptı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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