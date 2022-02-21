Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne 2021 yılında yapmış olduğu kadevelik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olduğundan dolayı hastane yönetimine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından teşekkür belgesi verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "2021 Yılında hastanemiz bünyesinde gerçekleşen organ bağışları dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Organ nakil koordinatörlerimiz başta olmak üzere yoğun bakım personellerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel