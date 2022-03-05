Son dakika haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberler: ADIYAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Gaziantep'ten uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından uygulama noktasında, plakası öğrenilemeyen otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 101 gram eroin ve 2,40 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, E.Ç. ve C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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