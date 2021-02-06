Son dakika haberi... Adıyaman'daki silahlı kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Adıyaman'daki silahlı kavga

06.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:38
Son dakika haberi... Adıyaman'daki silahlı kavga

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynakları tarafından, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiği aktarılan Yaşar Göğüs'ün sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Başından silahla yaralanan Göğüs'ün hayati tehlikesinin devam ettiği ve uzun süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Bu arada, 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma da geniş çaplı sürüyor.

Kavganın, kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddiası da güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Guy Ritchie Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kavga Rusya Mersin Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Adıyaman'daki silahlı kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 00:38:30. #1.15#
title