Son dakika haberi... Adıyaman'daki silahlı kavga

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynakları tarafından, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiği aktarılan Yaşar Göğüs'ün sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Başından silahla yaralanan Göğüs'ün hayati tehlikesinin devam ettiği ve uzun süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Bu arada, 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma da geniş çaplı sürüyor.

Kavganın, kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddiası da güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül