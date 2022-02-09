Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title