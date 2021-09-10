Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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