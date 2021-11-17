Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kentte, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda dün belirlenen adrese operasyon düzenlenmiş 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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