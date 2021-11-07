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Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında, plakası belirtilmeyen otomobili durdurmak istedi.

Otomobilde bulunan A.K, yanında bulunan 34 gram sentetik uyuşturucuyu yola savurdu.

Gözaltına alınan A.K. ile N.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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