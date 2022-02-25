Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle E.T, Y.F.G, A.K, A.S. ve M.A.S'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ve Y.F.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Haberler

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