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Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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