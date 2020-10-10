Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

10.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:08
Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E. ile Y.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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