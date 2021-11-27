Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurdukları otomobilde 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.G.D. emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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