Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurdukları otomobilde 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.G.D. emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title