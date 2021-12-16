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Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince H.D. (33) isimli şahsın Yeni Mahalle ile merkeze bağlı Göztepe köyünde bulunan adreslerinde uyuşturucu madde satışı ve adrese gelen şahıslara uyuşturucu kullandırdığı tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsın Yeni Mahalledeki adresine geldikleri esnada adresten çıkan F.D. (30) isimli şahsı yakalayarak üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı çıktı. Jandarma ekiplerinin baskın yapacağını fark ede H.D. isimli şahıs, ikamette bulunan uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu madde kullanma aparatlarını kömür sobasına atarak ateşe verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde kömür sobası içerisinde çok sayıda cam uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince şahsın Göztepe köyündeki adresinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu kullanma aparatları ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İkametten çıkarken yakalanan F.D. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.D. isimli şahıs ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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