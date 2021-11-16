Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: ADIYAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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