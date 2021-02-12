Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

12.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:23
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile bir tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, Z.E., Ö.T., İ.E. ve R.E.'yi gözaltına aldı. 


Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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