Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside bulunan 3 kişinin üzerinde 101 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, taksideki H.Y., A.A. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.