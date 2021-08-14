Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salkımbağ köyünde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldı.

Ekipler, arazide kurutulmak üzere bırakılan 570 gram esrarı topladıkları sırada E.Y. ile S.P'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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