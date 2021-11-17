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Son dakika haberi: Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü Trenin çarptığı motosikletteki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan motosiklete yük treninin çarpması sonucu 2 kişi öldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Trenin çarptığı motosikletteki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan motosiklete yük treninin çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyünden Tecirli Köyünde bulunan bahçesine gitmek isteyen Hayrettin Sığırcı idaresindeki plakası bulunmayan sepetli motosiklet köy girişi yakınlarında tren rayları üzerinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada Malatya istikametinden Adana istikametine giden R.G., idaresindeki yük treni motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybederken motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizam Kurmaz ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Son dakika haberi: Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Son dakika haberi: Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

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