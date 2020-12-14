Son dakika haberi! Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

14.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:17
Son dakika haberi! Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Bozkurt idaresindeki 02 KP 173 plakalı minibüs Kahta Siverek kara yolu 20. kilometresinde İsmail Yücel idaresindeki 61 DS 387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda bulunan İmihan Alp, Osman Karakuş ve Mehmet Demir yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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