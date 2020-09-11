Son dakika haberi: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
11.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:16
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Çevik idaresindeki 02 KA 595 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 1'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Çevik ile araçta bulunan Sezgin Dinçer ve Abdurrahim Aydın yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevik'in ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA