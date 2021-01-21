Son dakika haberi: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
21.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:10
Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Türk idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi 1339 Sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü Türk ile motosiklette bulunan Uğur Türk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya