Son dakika haberi! Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen Aziz D'yi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aziz D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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